ВР приняла в первом чтении проект Воздушного кодекса

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Воздушного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается усовершенствовать правовое регулирование основ деятельности гражданской авиации в Украине с учетом современного технического уровня авиационной техники, а также имплементировать в законодательство Украины требования международных организаций, касающихся, в частности, безопасности аэронавигации и защиты прав пассажиров.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября с.г. Кабинет министров Украины утвердил новый проект Воздушного кодекса.

По информации Министерства транспорта и связи, новый проект Воздушного кодекса значительно улучшит условия для пассажиров авиатранспорта.

В новом проекте четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в действующем Воздушном кодексе.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов).