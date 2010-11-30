РФ предоставит украинским автоперевозчикам 600 дополнительных разрешений на 2010 год

Украинские перевозчики, осуществляющие международные автоперевозки, получат от Российской Федерации 600 дополнительных разрешений на осуществление автоперевозок в/из третьих стран в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, соответствующее решение было принято во время заседания Смешанной российско-украинской комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения, которое состоялось 26 ноября в Москве.

По итогам обсуждения российская сторона согласилась передать Украине в максимально короткий срок 600 дополнительных разрешений для перевозок на 2010 год в/из третьих стран, в частности: Венгрии, Словении, Хорватии, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Польши, Молдовы, Люксембурга и Словакии.

Украинская делегация отметила, что разрешительная система на перевозки в/из третьих стран сдерживает развитие внешней торговли и снижает использование автотранспортных средств в международном сообщении. Российская сторона сообщила, что разрешительная система на перевозки в/из третьих стран направлена на защиту экономических интересов национальных перевозчиков в условиях конкуренции с транспортными компаниями других государств. Было замечено, что при этом российская сторона не создает дополнительных административных барьеров в виде разрешительной системы для работы украинских перевозчиков на двустороннем рынке.

Стороны согласовали предварительную квоту разрешений на 2011 год. Для украинской стороны: 24000 транзитных разрешений, 10000 разрешений в/из третьих стран, в частности, с ограничением: 2500 - по Италии и Турции; 7500 - по Италии, Турции и Германии; 500 пассажирских транзитных разрешений. Для российской стороны: 35000 транзитных разрешений, 3000 разрешений в/из третьих стран, в частности, с ограничением: 2500 - по Италии и Турции, 500 - по Италии, Турции и Германии, 500 пассажирских транзитных разрешений.

Стороны договорились до 15 декабря 2010 произвести обмен разрешениями на первый квартал 2011 года. Для украинской стороны: 6000 транзитных разрешений; 2500 разрешений в / из третьих стран, из них с ограничением: 625 - по Италии и Турции, 1875 - по Италии, Турции и Германии. Для российской стороны: 8750 транзитных разрешений, 750 разрешений в/из третьих стран, из них с ограничением: 625 - по Италии и Турции, 125 - по Италии, Турции и Германии.

Стороны договорились вместе с квотой разрешений на первый квартал следующего года провести обмен разрешениями - по 500 штук - на транзитные перевозки пассажиров в 2011 году.

Срок действия разрешений текущего года продлевается до 31 января следующего года.