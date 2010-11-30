ВР приняла закон о защите информации

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 14 Закона Украины “Об информации” относительно защиты информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 306 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что защита информации – это комплекс правовых, организационных, информационно-телекоммуникационных средств и мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированных действий относительно информации.

Данный закон вступает в действие со дня его опубликования.