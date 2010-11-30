УСПП просит Президента обеспечить закупку отечественного ж/д транспорта для Евро-2012

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) просит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить возможность закупки железнодорожного транспорта для Евро-2012 у отечественных производителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, соответствующую просьбу УСПП направил В.ЯНУКОВИЧУ.

Как отмечают в УСПП, правительство планирует приобрести для перевозки болельщиков и туристов 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов производства корейской компании Hyundai, а не отечественных предприятий.

«В Украине существует собственное мощное производство современных пассажирских вагонов. Флагман отечественного машиностроения – Крюковский вагоностроительный завод и более чем 20 отечественных смежных предприятий больше десятилетия обеспечивают украинскую железную дорогу и метрополитен необходимым транспортом. 80% продукции данного предприятия составляет экспорт в страны СНГ», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают в УСПП, электропоезда Крюковского вагоностроительного завода ни по техническим характеристикам, ни по качеству не уступают аналогичной продукции зарубежного образца. При этом стоимость отечественного поезда почти на 30% ниже корейского варианта, государство сможет сэкономить как минимум 50 млн. евро и при этом обеспечит возможность перевозки большего количества пассажиров.

«Более того, электропоезда Крюковского вагоностроительного завода, в отличие от заграничных, изготовляются в соответствии с государственными нормами и стандартами, по согласованию украинских научных учреждений с проведением полного цикла испытаний и обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО», - отмечают в УСПП.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграло тендер на поставку двух пассажирских поездов по 9 вагонов «Укрзализныце» в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.