Верховная Рада приняла законопроект о доступе к публичной информации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 344 народного депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот законопроект определяет пределы и способы государственного регулирования по созданию, сбору, получению, хранению, использованию, распространению информации, ее охране и защите.

Законопроект предусматривает, что государственная информационная политика – это деятельность государства по созданию, получению, сбору, хранению, использованию, распространению информации, ее охране и защите.

Основным принципом деятельности государства в информационной сфере является обеспечение свободы выражения взглядов и убеждений, открытости, доступности информации и свободы обмениваться ею, достоверности, полноты и точности информации, законности создания, сбора, получения, хранения, использования и распространения информации, своевременности предоставления информации по запросу, охраны и защиты информации, защищенности лица от вмешательств в его личную и семейную жизнь, информационной безопасности Украины.

Главными направлениями государственной информационной политики являются: обеспечение доступа каждого к информации; обеспечение равных возможностей всех субъектов информационных отношений; создание условий для формирования в Украине информационного общества; обеспечение открытости и прозрачности деятельности субъектов властных полномочий; создание информационных систем и сетей информации; постоянное обновление, обогащение и хранение национальных информационных ресурсов; обеспечение информационной безопасности Украины; формирование позитивного имиджа государства; содействие международному сотрудничеству в информационной сфере и вход Украины в мировое информационное пространство.

Право на информацию обеспечивается созданием механизма реализации права на информацию; созданием возможностей для свободного доступа к статистическим данным, архивным, библиотечным и музейным фондам, другим информационным банкам, базам данных, информационным ресурсам; обязанностью субъектов властных полномочий информировать общественность и средства массовой информации о своей деятельности и принятых решениях и др.

Каждому гарантируется право на свободное выражение взглядов и убеждений, что предусматривает возможность свободно создавать, получать, собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, в письменном виде или другим способом – по своему выбору, кроме случаев, установленных законами Украины.

Ограничение прав на информацию устанавливается законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержки авторитета и беспристрастия правосудия.

Информация о физическом лице (персональные данные) – это сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Правовой режим информации о физическом лице определяется законом о защите персональных данных.

Доступ к информации о деятельности и решении субъектов властных полномочий, осуществляется таким образом: обнародование информации в средствах массовой информации и в официальных печатных изданиях; предоставление информации по запросам; размещение информации на официальном веб-сайте в сети Интернет; предоставление информации через информационные службы субъектов властных полномочий.

Обязательному обнародованию субъектами властных полномочий подлежит: информация о деятельности субъектов властных полномочий, в частности основные задачи, полномочия, функции, организационная структура и нормативно-правовые основы деятельности, кроме случаев, когда эти сведения отнесены к информации с ограниченным доступом; местонахождение, почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес официального веб-сайта в сети Интернет и электронной почты и пр.

Субъекты властных полномочий обнародуют и другую информацию, которая находится в их владении и касается прав, свобод, интересов или обязанностей физических или юридических лиц, если другое не установлено законодательством Украины.

Информацией с ограниченным доступом признается информация, доступ к которой ограничивается субъектами властных полномочий в соответствии с законами, или другими субъектами информационных отношений по своему усмотрению.

Отношения и условия владения или пользования конфиденциальной информацией определяются соответствующими договорами (соглашениями) или законом.

К служебной тайне относится информация, которая не отнесена к государственной тайне и доступ к которой ограничивается, в соответствии с законами Украины, субъектами властных полномочий.

К секретной информации, с целью обеспечения общественных интересов, относится государственная или другая установленная законами Украины тайна.