ВОЛЯ в декабре начинает транслировать «Интер» в формате высокой четкости

Компания ВОЛЯ в декабре начинает транслировать канал «Интер» в формате высокой четкости (HD телевидение), обеспечивающем более высокое качество изображения по сравнению с существующими аналоговыми и цифровыми ТВ стандартами. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, с 1 декабря 2010 года телеканал «Интер» начинает тестовое вещание в формате высокой четкости, и компания ВОЛЯ стала первой телекоммуникационной компанией, которая предоставляет своим абонентам возможность смотреть канал «Интер» в этом формате.

Абонентам компании ВОЛЯ, проживающим в Киеве, канал «Интер HD» будет доступен при наличии специального оборудования, независимо от выбранного плана подписки.

Смотреть программы HDTV смогут абоненты ВОЛИ, у которых есть телевизоры со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C с поддержкой MPEG-4 и формата HD, с соответствующим CI-разъемом, куда вставляются приобретенный в компании ВОЛЯ CAM-модуль и карточка условного доступа.

Канал появится на новой частоте 450 Мгц (канал HD 8 Test).

Программное наполнение канала «Интер HD» будет полностью дублировать регулярный канал, однако отдельные программы будут доступны в формате Full HD, среди которых популярные сериалы «Сваты» и «Котовский».

Справка УНИАН. «Интер» – лидер телевизионного рынка Украины. Входит в Группу «Интер» – телевидение для всей семьи. Группа «Интер» является крупнейшей телевизионной группой, в ее состав входят каналы «Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мега», «MTV Украина», www.inter.ua (Аудитория 18+, вся Украина)

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.