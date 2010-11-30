Еврокомиссия проведет расследование в отношении Google

Европейская комиссия решила открыть антимонопольное расследование по обвинениям в адрес Google Inc. в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке интернет-поиска в нарушение статьи 102 Соглашения о функционировании ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Расследование открыто после получения ряда жалоб от поставщиков услуг о неблагосклонном отношении к их услугам в результатах бесплатного и спонсорского поиска Google, а также о преференционном размещении собственных услуг Google.

Еврокомиссия подчеркивает, что начало расследования не доказывает наличия нарушений.

Поисковая система Google предоставляет два типа отображения результатов: бесплатные результаты, которые также называются «натуральными», «органическими» или «алгоритмическими», и рекламу третьих сторон, отображаемую в начале списка результатов и в правой части страницы (так называемый платный поиск или спонсорские ссылки).

Еврокомиссия расследует, злоупотребляет ли Google доминирующей позицией на рынке он-лайн поиска, предположительно занижая рейтинг бесплатного поиска конкурирующих услуг, предлагающих, в частности, пользователям такое содержание, как сравнение цен (так называемые услуги вертикального поиска).

Еврокомиссия также проверит обвинения в занижении Google «Баллов качества» для спонсорских ссылок конкурирующих услуг вертикального поиска. «Баллы качества» - один из факторов для определения стоимости оплаты рекламы рекламодателями.

Кроме того, Еврокомиссия также сосредоточит внимание на обвинениях в эксклюзивных требованиях Google, предъявляемых к партнерам, запрещающих им размещать определенные типы конкурентных рекламных объявлений на их веб-сайтах.

Еврокомиссия предупредила Google о своем решении, а также проинформировала об этом антимонопольные органы стран-членов ЕС.