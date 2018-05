Суд отказал «Киевстару» в возмещении ущерба со стороны Vega

Хозяйственный суд г. Киева своим определением от 18.11.2010 г. остановил производство по делу №21/100 по иску компании «Киевстар» к компании «Укомлайн» о возмещении имущественного ущерба на сумму более 9,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы компаний Vega, в которую входит «Укомлайн».

Компании «Киевстар» также отказано в удовлетворении ходатайства об обеспечении указанного иска путем ареста денежных сумм, находящихся на расчетных счетах «Укомлайна».

Как отмечается в сообщении, руководствуясь ст. 79 ГПК Украины, суд остановил производство по делу №21/100, возбужденному по иску «Киевстара», до рассмотрения дела №21/97 по решению преддоговорного спора между компаниями.

Генеральный директор ОАО «Фарлеп Инвест» (телекоммуникационная группа Vega) Юрий ЧУЙКОВ отметил, что суд «принял во внимание нашу позицию», согласно которой указанный иск сейчас не может быть рассмотрен, поскольку в производстве Хозяйственного суда г. Киева уже находится спор о заключении договора о взаимосоединении телекоммуникационных сетей.

По его данным, в ходе этого спора должен решиться вопрос о размере расчетных такс, которые компании должны применять с июня 2010 г., то есть с момента отсутствия договора.

«Без решения этого вопроса ставки, по которым «Киевстар» рассчитал сумму почти в 9,7 млн. грн., не имеют под собой юридического основания. Поэтому мы будем ждать решения суда для окончательного урегулирования этого вопроса», - сказал Ю.ЧУЙКОВ.

Как сообщили в группе компаний Vega, переговорный процесс между Vega и «Киевстаром» относительно стоимости интерконнекта длится на протяжении всего 2010 г. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию действие договора между компаниями продлевалось на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны. 31 мая 2010 года истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях.

Начиная с этого времени, телекоммуникационная группа Vega пыталась переговорным путём решить проблемные экономические вопросы, возникшие при подписании нового договора о взаимосоединении телекоммуникационных сетей Vega и «Киевстар».

Представители Vega инициировали множество встреч с сотрудниками ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», предлагали ряд альтернативных вариантов размера расчётных такс по взаимосоединению сетей, привлекали Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) для выхода из сложившейся ситуации.

Тем не менее на сегодняшний день, несмотря на то, что услуги предоставляются обеими сторонами, договор о предоставлении услуг не подписан, расчёты между предприятиями не производятся. Поэтому 8 октября 2010 г. компания «Укомлайн» была вынуждена обратиться в хозяйственный суд г. Киева с требованием обязать «Киевстар» заключить договор о взаимосоединении сетей на условиях, предлагаемых Vega.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20 областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".

«Киевстар» вместе с «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком») входит в состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. Объединенная база клиентов составляет более 24,5 млн. человек. Сеть компании «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большую часть морских и речных побережий Украины.

В группу VimpelCom Ltd. входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. Штаб-квартира группы VimpelCom Ltd находится в Амстердаме. В группу VimpelCom Ltd входят компании, осуществляющие операции в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек.