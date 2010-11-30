СО «Ильичевское» выплатило 130,2 тыс. грн. за сгоревший самолет

Страховое общество «Ильическое» выплатило полную страховую сумму 130,2 тыс. грн. за уничтоженный в результате пожара самолет К-10 «Свифт». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, при посадке на аэродром Бородянка 6 ноября самолет загорелся и был полностью уничтожен огнем. Страховое возмещение в полном объеме было выплачено 25 ноября.

Как сообщили в компании, самолет К-10 «Свифт» предназначен для выполнения широкого спектра полетов на расстояние 750 км. Воздушное судно эксплуатировалось Украинской школой пилотов.

Справка УНИАН. Страховое общество «Ильичевское» работает на страховом рынке Украины с 1997 года.

По итогам января-сентября 2010 года СО «Ильичевское» собрало страховых платежей на сумму 87,5 млн. грн., страховые выплаты составили 35,6 млн. грн.