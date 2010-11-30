В Киеве планируется начать строительство 7 многоэтажных паркингов

В 2011 году коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» планирует начать строительство 7 многоэтажных «легких» паркингов с объектами транспортной инфраструктуры общим количеством до 3 тысяч машино-мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Паркинги будут размещены по таким адресам: ул. Крещатик, 25; просп. Академика Глушкова, 31-59; просп. Академика Палладина, 23; пересечение ул. Святошинской и просп. Победы; просп. Победы, 84-а; ул. Пушкинская, 34-б; просп. Броварской (станция метро «Лесная»).

В мэрии напоминают, что ранее А.ГОЛУБЧЕНКО информировал, что на всех основных въездах в столицу будут построены перехватывающие паркинги, где водители, живущие за пределами города, смогут оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Это поможет ощутимо разгрузить транспортную инфраструктуру столицы и частично решить проблему заторов.

В частности, под строительство перехватывающих паркингов рассматриваются такие земельные участки: станция метро «Красный хутор» (Харьковское направление); станция метро «Сырец» (Овручское направление); станция метро «Гидропарк» (Черниговское направление); станция метро «Выдубичи» (Днепропетровское направление); станция метро «Героев Днепра» (Гостомельское направление); ул. Большая Кольцевая – просп. Леся Курбаса (конечная остановка скоростного трамвая № 3, Днепропетровское и Одесское направления).