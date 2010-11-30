«БДО» победило в тендере аэропорта «Борисполь»

ООО "БДО" (г. Днепропетровск) победило в тендере ГП "Международный аэропорт" Борисполь" на разработку бизнес-плана проекта "Об организации железнодорожного пассажирского сообщения Киев - международный аэропорт «Борисполь». Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость договора - 150 тыс. грн. с НДС, дата договора - 23 ноября 2010 г.

Как сообщал УНИАН, планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл. на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства, китайская сторона будет отвечать за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 28 июля 2010 г. №1567-р определил организацию железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Согласно указанному документу, реализация проекта запланирована на 2010-2012 годы. Согласно распоряжению, срок разработки ТЭО - до 1 декабря 2010 г.

ООО «БДО» - предприятие, созданное и действующее согласно законодательству Украины, является членом BDO International Limited, британского товарищества с ограниченной ответственностью. BDO - международная аудиторско-консалтинговая группа компаний.