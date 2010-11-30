На причалах Николаевской области обработано 20 млн. т грузов

В январе-октябре 2010 года на собственных или арендованных морских и речных причалах Николаевской области было обработано почти 20 млн. тонн грузов, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Обработку осуществляли 11 предприятий области.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По информации облстата, как и в предыдущие годы, больше половины обработанных грузов составляют экспортные, почти четверть – транзитные и пятую часть – импортные. Удельный вес грузов внутреннего сообщения остается незначительным, хотя объем их обработки значительно увеличился (в 2,7 раза) по сравнению с январем-октябрем 2009 года.

С начала года на причалах Николаевской области загружено и разгружено 2011 судов, 92% которых принадлежат иностранным владельцам и фрахтовщикам.