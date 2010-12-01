«Электротяжмаш» будет участвовать в модернизации тепловозов для украинских железных дорог

ГП «Завод «Электротяжмаш», один из крупнейших в мире производителей турбо-, гидрогенераторов и тягового электрооборудования, будет участвовать в модернизации тепловозов М-62 для украинских железных дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что модернизацией тепловозов займется «Лугансктепловоз», который будет взамен исчерпавших ресурс тепловозных двигателей устанавливать на М-62 дизели американской компании Caterpillar.

По словам главного конструктора комплекса тягового электрооборудования «Электротяжмаша» Виктора ИВАНОВА, «Электротяжмаш» в рамках этого проекта будет изготавливать специальный агрегат, состоящий из тягового генератора и генератора собственных нужд для дизельного двигателя Caterpillar.

Уже в будущем году по заказу Львовской железной дороги планируется модернизация трех двухсекционных тепловозов, а в дальнейшем объем работ будет расти.

«Данный проект нам интересен еще и тем, что открывает перспективу выхода со своими разработками на новые рынки. Если прежний дизель был рассчитан на 750 оборотов, то новый – на 1800 оборотов, а двигатели именно с такой характеристикой сегодня преобладают и на западноевропейском, и на американском рынках. Умение сочетать свои разработки с дизельными двигателями такого класса значительно расширяет наш потенциал», - отметил В.ИВАНОВ.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.

Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов. В Украине генераторами «Электротяжмаша» укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций.

Объем производства в 2009 году составил 811 млн. грн. (в 2008 году - 694 млн. грн., в 2007 году — 475 млн. грн.).