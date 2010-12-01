«Укрзализныця» завтра расскажет о подготовке к зимним перевозкам

2 декабря 2010 в 11.00 состоится брифинг по теме «Подготовка Укрзализныци к праздничным зимним перевозкам. Назначение дополнительных поездов». В мероприятии примет участие заместитель генерального директора Укрзализныци Леонид Лобойко. Брифинг состоится в помещении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по адресу: г. Киев, ул. Тверская, 5. «Укрзализныця» приглашает представителей СМИ принять участие в мероприятии. Аккредитация по телефонам: (044) 465-24-28, 465-21-76, 465-21-72, (067) 220-10-71, (067) 466-77-43.

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