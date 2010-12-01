Забастовка финских стюардесс создала неудобства 10 тыс. пассажирам

Забастовка членов профсоюза стюардесс и бортового персонала SLSY в Финляндии негативно сказалась в среду на планах около 10 тысяч пассажиров внутренних и международных рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Helsingin Sanomat. В общей сложности финский национальный авиаперевозчик Finnair и бюджетная авиакомпания Blue 1 отменили за день более 200 рейсов.

Газета отмечает, что финские авиалинии уже анонсировали отмену более 60 рейсов в четверг. Представитель Finnair Ханна-Кайса Нурми (Hanna-Kaisa Nurmi) заявила, что пассажирам, которые несмотря на забастовку твердо намерены добраться до пункта назначения, компания готова предложить альтернативные маршруты.

Как отмечает издание, проблемы с авиасообщением в преддверии долгих выходных по случаю Дня независимости Финляндии, который отмечается ежегодно 6 декабря, привели к резкому росту продаж билетов на поезда. Забастовка стюардесс и бортового персонала началась в Финляндии во вторник. До мест назначения не смогли добраться около шести тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что таким образом бортпроводники Finnair выражают протест против планов работодателя отменить выходные дни после межконтинентальных полетов.