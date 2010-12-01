Продажи "АвтоВАЗа" в РФ за 11 месяцев выросли на 45%

ОАО "АвтоВАЗ" в январе-ноябре 2010 г. увеличил продажи автомобилей в России года на 45,3% по сравнению с прошлогодним показателем - до 467,5 тысячи штук. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗа", из них по программе утилизации было продано 194,4 тысячи машин, .

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили "классического" семейства Lada 2105/2107 - продажи выросли в два раза и составили 124,2 тыс. штук. Реализация автомобилей Lada Priora выросла на 18,4%, до 113,6 тыс. штук, Lada Kalina - на 73,5%, до 97,4 тыс., Lada Samara - на 10,9%, до 92,6 тыс. и Lada 4X4 - на 68,2%, до 39,6 тыс.

На экспорт в январе-ноябре "АвтоВАЗ" продал 38,4 тыс. автомобилей, в ноябре - 5,5 тысячи.

ОАО "АвтоВАЗ" - одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы. Его производственные мощности позволяют выпускать свыше 800 тысяч автомобилей в год. В кризисном 2009 году продажи "АвтоВАЗа"снизились на 44% - до 349,49 тысячи машин.