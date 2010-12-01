Во Франции из-за снегопада отменены 20% рейсов поездов TGV

Национальная компания французских железных дорог (SNCF) в среду отменила 20% рейсов высокоскоростных поездов TGV между Парижем и провинцией в юго-восточном направлении, в регионе Рона - Альпы не ходит треть региональных экспрессов TER, сообщает РИА Новости.

Сильный снегопад начался во Франции в ночь на понедельник, и во многих регионах страны он не прекращается. В некоторых районах запрещено движение грузового транспорта. По данным СМИ, на стоянках вдоль автомагистралей в Бургундии и регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег ждут улучшения погодных условий около 10 тысяч грузовиков, .

В ночь на среду около 40 автомобилистов оказались блокированы на дорогах департамента Аллье в Оверни. Спасательные службы разместили их на ночлег в банкетных залах.

Проблемы продолжаются и на северо-западе страны, в частности в департаментах Финистер и Кот-д`Армор. Средние температуры в стране примерно на десять градусов ниже нормы., и французские электросети (RTE) предупреждают об увеличении нагрузки на линии электропередачи. В Бретани пик потребления ожидается в среду вечером - возможно отключение электричества. Электросети советуют всем потребителям не включать электроприборы с большим уровнем потребления с 18.00 до 20.00.

По данным метеослужбы, пик похолодания придется на четверг - пятницу, а в воскресенье - понедельник ситуация должна улучшиться.