Минтранс намерен cоздать условия для захода иностранных судов в речпорты

Министерство транспорта и связи работает над устранением препятствий для захода иностранных судов в речные порты Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Мы определили перечень задач, которые необходимо выполнить для того, чтобы Днепр и Дунай стали мощными артериями для осуществления международных перевозок», - подчеркнул министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время совещания с представителями отрасли.

В частности, специалисты Минтранссвязи пересмотрят существующие тарифы, проведут дноуглубительные работы и ремонт шлюзов, а также совместно с представителями ведущих судоходных компаний разработают изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

Во исполнение поручения министра Укрморречфлотом будет осуществлена калькуляция всех тарифных услуг, которые устанавливаются для судов, ходящих по рекам, создана рабочая группа по вопросам тарифного регулирования услуг речных портов по перевалке грузов и проинспектировано современное состояние шлюзов на Днепре.

Кроме того, государственное предприятие «Укрводшлях» подготовит экономическое обоснование и проектную документацию по проведению дноуглубительных работ на отрезке Днепродзержинск-Днепропетровск реки Днепр. Гарантированная осадка на этом отрезке должна составлять 3,65 м.

Также специалисты Укрморречфлота совместно с представителями частных судоходных компаний "Укрречфлот" и "Нибулон" усовершенствуют проект Закона «О внутреннем водном транспорте» и подготовят необходимые изменения в постановление Кабинета министров Украины «Об открытии речных портов для захода иностранных невоенных судов».

Напомним, сейчас в отечественных речных портах суда под иностранным флагом могут заходить только на основании однократного временного разрешения, выданного Укрморречфлотом, что существенно затрудняет развитие судоходства на внутренних водных путях.