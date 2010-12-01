Укрморречфлот планирует сборы за прохождение судов по искусственно углубленным участкам

Государственная администрация морского и речного транспорта инициирует введение сборов за прохождение судов по искусственно углубленным участкам внутренних водных путей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

Введение таких сборов позволит развивать условия судоходства по отечественным рекам и повысить его уровень безопасности.

Собранные средства будут направлены на развитие судоходных характеристик внутренних водных путей, ремонт судоходных гидротехнических сооружений и разработку новых мер по обеспечению безопасности судоходства по рекам.

По мнению специалистов отрасли, сборы должны взиматься именно за прохождение участков, на которых проводились дноуглубительные работы. «Ремонт гидротехнических сооружений и проведение дноуглубительных работ - это государственные услуги по обеспечению безопасности судоходства, поэтому за них взимаются обоснованные и установленные должным образом сборы. Для этого мы проведем подготовку соответствующей нормативно-правовой базы», - отметил заместитель главы Укрморречфлота Борис КОЗЫРЬ.

Для решения этого вопроса Урморречфлот поручил государственному предприятию «Укрводшлях» разработать детальный паспорт реки Днепр для точного определения участков, на которых проводились дноуглубительные работы, и разработать проект Концепции развития внутренних водных путей, которая должна содержать соответствующую базу для введения сборов.

Напомним, сегодня за счет государственного бюджета осуществляется только поддержка эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов и внутренних водных путей. Протяженность внутренних водных путей Украины составляет 3,28 тыс. километров.