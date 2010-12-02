В Херсонской области закрыта навигация для маломерных судов на водных объектах региона.

Об этом сказано в распоряжении главы областной государственной администрации Николая КОСТЯКА от 29 ноября 2010 года № 996.

В частности, согласно документу, навигация закрыта с 1 декабря 2010 года до 1 апреля 2011 года.

Данное распоряжение издано с учетом ходатайства Нижнеднепровского и Азовского региональных представительств Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства и в соответствии с пунктом 4.1 Правил пользования маломерными судами на водных объектах Херсонской области, утвержденных решением облсовета от 26 июня 2007 года № 346.