ЕК предлагает наказывать водителей-граждан ЕС за совершенные за рубежом нарушения

Европейская комиссия предлагает странам-членам ЕС принять новые правила, по которым граждане Европейского Союза – жители одной страны-члена ЕС, нарушившие права в другой стране-члене, должны будут платить соответствующие штрафы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС.

«Иностранный водитель в три раза чаще совершает нарушения, чем местный», - заявил он.

При этом, по словам вице-президента Еврокомиссии, это непосредственно имеет отношение к тому, что ежедневно на европейских дорогах гибнут в среднем 100 человек.

«Кажется, многие люди думают, что когда они находятся за границей, правила на них больше не распространяются», - отметил С.КАЛЛАС.

По данным Еврокомиссии, несмотря на то, что иностранные водители составляют всего 5% в движении, тем не менее, на них приходится 15% превышений скорости. При этом многие остаются безнаказанными, поскольку на сегодняшний день страны-члены ЕС не могут преследовать нарушителей в их странах проживания. В одной только Франции на иностранцев в пиковые туристические сезоны приходится до 40% всех превышений максимально разрешенной скорости.

Среди нарушений, за которые иностранцы должны отвечать на уровне местных жителей, даже вернувшись домой, Еврокомиссия называет превышение скорости, игнорирование сигналов светофоров, непристегнутые ремни безопасности, вождение в пьяном виде либо под действием наркотических веществ, незаконное использование полос экстренного торможения, использование мобильных телефонов, не оснащенных системой «свободные руки», неиспользование мотоциклистами защитных шлемов.

Предлагаемый план включает в себя только финансовые санкции и не будет распространяться на существующие в отдельных странах-членах ЕС системы начисления «штрафных пунктов», определенное количество которых может приводить к лишению водительских прав.

Кроме того, в предложения не включены штрафы за нарушение правил парковки, поскольку, как отмечает Еврокомиссия, нынешнее предложение относится только к вопросам дорожной безопасности.

Предполагается, что предложение Еврокомисии будет рассмотрено министрами юстиции стран-членов ЕС на заседании 2 декабря.