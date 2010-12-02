В пункте пропуска "Вилок" на украинско-венгерской границе на полгода ограничено движение транспорта

В международном пункте пропуска "Вилок" на украинско-венгерской границе на полгода ограничено движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

В сообщении пресс-службы говорится, что в связи с проведением очередного этапа строительных работ в рамках реконструкции международного автомобильного пункта пропуска «Вилок» Чопской таможни будет произведен демонтаж административных зданий и двух из трех полос движения автотранспорта.

Строительные работы на пункте пропуска начались сегодня, 1 декабря. Ориентировочно, реконструкция продлится 6 месяцев.

Чопская таможня предупреждает, что реконструкция приведет к ограничению движения автотранспорта в пункте пропуска «Вилок». Учитывая это, таможня просит граждан, прежде всего тех, кто ввозит на таможенную территорию Украины товары в объемах, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению, для пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска.