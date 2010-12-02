Запорожский аэропорт увеличил количество рейсов на 20%

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в ноябре этого года, увеличив число отправленных рейсов более, чем на 20% сократило пассажироперевозки, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, почти на 10%.

Как сообщили УНИАН на предприятии, на протяжении ноября 2010 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 137 рейсов – на 25 рейсов или на 22,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, при этом пассажироперевозки сократились с 1997 до 1809 пассажиров – на 9,4%.

По данным представителей руководства предприятия, такой дисбаланс связан с сокращением так называемых курортно-туристических" рейсов, для выполнения которых, как правило, используются большие самолеты, и замещением их рейсами самолетов малой авиации, используемых бизнесменами и политиками.