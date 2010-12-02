Днепропетровск направит 5,5 млн. грн. на ремонт дорог

Днепропетровский горсовет решил направить 5,5 млн. грн. сверхплановых поступлений транспортного налога на текущий ремонт дорог. Как передает корреспондент УНИАН, данное решение біло принято на внеочередной сессии горсовета 1 декабря.

В решении отмечается, что по итогам ноября 2010 г. в местный бюджет поступит более 1, 673 млн. грн. транспортного налога, в декабре ожидаются поступления в объеме свыше 3, 816 млн. грн.

В целом в текущем году владельцы транспортных средств перечислят в городской бюджет 42 млн. грн, что на 5,5 млн. грн. больше запланированного показателя.