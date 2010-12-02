Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки на 83%

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в ноябре этого года сократило грузоперевозки, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 83% - до 169 тонн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, на протяжении ноября этого года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 29 тонн грузов, что на 140 тонн или на 83% меньше показателя соответствующего периода прошлого года, когда запорожским аэропортом было обработано 169 тонн грузов.

Столь значительное сокращение грузопотока в руководстве предприятия объясняют тем, что на протяжении ноября аэропорт отправлял преимущественно багаж.

"Как таковых грузов на протяжении ноября 2010 года практически не отправлял", - пояснили в руководстве запорожского аэропорта.