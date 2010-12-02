РЖД на новогодние праздники назначили дополнительно 9 поездов в Украину

«Российские железные дороги» на новогодние праздники назначили дополнительно 9 поездов в Украину.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе РЖД, 9 поездов назначены на 20 дополнительных рейсов.

Кроме того, в сообщении с Беларусью дополнительно назначены 3 поезда на 4 рейса, в сообщении с Молдовой 1 поезд на 2 рейса и в сообщении с Финляндией 2 поезда на 18 рейсов.

По территории России в сообщении с Москвой назначено 95 дополнительных поездов на 240 рейсов, во внутреннем сообщении - 47 поездов на 118 рейсов.