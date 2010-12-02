Гостаможслужба проводит эксперимент по упрощению процедур

Государственная таможенная служба Украины с 1 по 30 декабря 2010 года проводит эксперимент по упрощению таможенных процедур при ввозе на таможенную территорию страны товаров (в том числе с целью транзита), к которым применяются меры гарантирования доставки товаров в виде предоставления гарантий таможенным органам независимыми финансовыми посредниками с применением гарантийных документов исключительно в электронном виде.

Об этом речь идет в приказе Гостаможслужбы от 24 ноября 2010 года №1420, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Эксперимент проводится на 13 пунктах пропуска.