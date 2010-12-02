ВОЛЯ добавила в цифровые пакеты канал «Континентальная хоккейная лига»

Компания ВОЛЯ добавила в цифровые пакеты новый спортивный канал «Континентальная хоккейная лига» (КХЛ), который с 1 декабря 2010 года можно смотреть в тестовом режиме во всех пакетах, начиная с базового «Україна і світ».

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, на постоянной основе телеканал добавляется в пакет «Спорт» с 1 января 2011 года.

На телеканале КХЛ телезрителям ВОЛИ станут доступны прямые трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги, аналитические программы и новости, ежедневные и еженедельные обзоры игр, портреты игроков, тренеров и хоккейных менеджеров, программы по истории хоккея.

Кроме того, на телеканале КХЛ несколько раз в день выходят новостные блоки и специальные программы: «Поколение NEXT», «Люди хоккея», «Наша игра», «Ледовый континент» и «Хет-трик». Реализуя свою основную цель - «Хоккей в каждый дом», - телеканал КХЛ предлагает серию программ «День клуба». В этой программе рассказывается о каждой из команд КХЛ, при этом формат серии предусматривает не только освещение самого клуба, но и сюжеты о его ветеранах, о детских спортшколах, родном городе клуба и др.

В сезоне 2010/2011 телеканал КХЛ также начнет тестовые трансляции матчей Высшей хоккейной лиги, при этом, учитывая заинтересованность болельщиков, регулярные показы матчей Высшей хоккейной лиги планируется начать в ближайшее время.

КХЛ находится на новой частоте 434 МГц. Для корректного отображения его названия на этой частоте необходимо повторно провести поиск каналов, руководствуясь инструкцией для ТВ-тюнера.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.