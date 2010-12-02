УЗ подготовила свыше 5 тыс. пассажирских вагонов к зимним перевозкам

К зимним пассажирским перевозкам 2010-2011 гг. «Укрзализныця» подготовила 5251 вагон (на 67 вагонов больше, чем в прошлом году).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

В том числе, подготовлены 3371 вагон с системой электроотопления (на 134 вагона больше, чем в прошлом году).

По данным ведомства, за три года парк вагонов с системой электроотопления увеличился на 756 вагонов, что позволяет значительно экономить расходы угля. Так, за данный период месячный запас уменьшился на 2500 тыс. тонн, а за весь отопительный сезон – на 15 000 тыс. тонн.