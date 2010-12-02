"Укрзализныця" назначила к новогодним праздникам 24 дополнительных поезда

“Укрзализныця» к новогодним и рождественским праздникам назначила 24 дополнительных поезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

В частности, в западном направлении назначено 11 поездов, в крымском – 7, 2 – в одесском, 1 – в донецком и 3 – в московском направлении.

«Как только появится дефицит билетов, вагоны и поезда будут дополнительно назначаться, с учетом лишь спроса, у нас есть резерв», - отметил Л.ЛОБОЙКО.

В частности, по его словам, планируется для удовлетворения спроса дополнять существующие поезда вагонами, также возможна отмена ряда поездов на новогоднюю ночь.

В тоже время Л.ЛОБОЙКО отметил, что не все пассажиры смогут воспользоваться фирменными поездами, поскольку их количество составляет 68. В тоже время он отметил, что сегодня еще можно купить билеты на самые популярные поезда на востребованные до нового года даты. В частности, на 29 декабря поезд №7 на Чоп заполнен на 71%, №43 на Ивано-Франковск – на 89%, №137 на Ивано-Франковск – на 94%, №81 на Ужгород – на 90%, №99 на Ужгород – на 83%.

На 30 декабря на поезд №7 выкуплено 89% билетов, №43 – 92% билетов, №137 – 93%, №627 – 78% билетов и т.д.

«На сегодняшний день места еще есть, мы реагируем на ситуацию, и при необходимости дополнительные поезда будут назначаться», - сказал он.

Л.ЛОБОЙКО также отметил, что «Укрзализныця» удовлетворит все заявки на групповые перевозки пассажиров, на сегодня таких заявок 960 на 32 395 мест, из них - 308 заявок на 10 787 мест на перевозку детских групп. «При своевременной подаче заявок всех перевезем», - отметил замгендиректора ведомства.