ВР усилила ответственность за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта».

"За" такое решение проголосовали 248 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом увеличены штрафы за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта. В частности, законом предусмотрено, что “подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут повлечь нарушение движения поездов”, влечет за собой штраф от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законом предусмотрено внести изменения, в соответствии с которыми размер штрафа, который налагается начальниками пассажирских поездов ведомственной военизированной охраны железных дорог, метрополитенов, не может превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.