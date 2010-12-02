Запорожский аэропорт в ноябре сократил грузоперевозки более чем на 80% – 29 тонн

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в ноябре этого года сократило грузоперевозки на 83%, или на 140 тонн, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 29 тонн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, на протяжении ноября 2009 года запорожским аэропортом было обработано 169 тонн грузов.

Столь значительное сокращение грузопотока в руководстве предприятия объясняют тем, что в ноябре т.г. аэропорт отправлял преимущественно багаж.

"Как таковых грузов на протяжении ноября 2010 года практически не отправляли", – отметили в руководстве запорожского аэропорта.