Открытие новых станций метро Куреневско-Красноармейской линии в Киеве состоится 15 декабря

Открытие новых станций Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена - «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская» - состоится, как и планировалось раннее, 15 декабря. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, о готовности станций к сдаче в эксплуатацию заявили в КП «Киевский метрополитен».

По информации коммунального предприятия, сейчас на участке линии метрополитена завершаются монтажные и другие отделочные работы.

Как говорится в сообщении, строительство объекта выполнялось в плотной городской застройке, где пролегает большое количество инженерных коммуникаций, в чрезвычайно сложных инженерно-геологических и гидрогеологии условиях залегания грунтов.

При строительстве участка Куреневско-Красноармейской линии специалисты ОАО «Киевметрострой» использовали передовые методы строительства, новое оборудование и механизмы.

В частности, проходка перегонных тоннелей осуществлялась тоннелепроходческим комплексом с грунтопригрузкой забоя. Этот комплекс дал возможность выполнить работы с минимальными деформациями земляной поверхности. Также были задействованы два тоннелепроходческих комплекса с пневмопригрузкой забоя.

Кроме этого, применялись специальные методы стабилизации грунтового массива – химзакрепление, водоснижение и ограждение котлованов с помощью струйной цементации грунта.

В перегонных тоннелях, расположенных на расстоянии менее 40 м от жилищной застройки, для уменьшения влияния шума и вибрации от движения поездов метрополитена устроена лежневая конструкция колеи.

На части перегонного тоннеля от станции «Голосеевская» до станции «Васильковская» выполнена экспериментальная виброзащитная конструкция верхнего строения колеи на рельсовых блочных сопротивлениях. Главным признаком созданной экспериментальной конструкции, состоящей из разных вариантов сборных блочных опор с изоляцией из полиуретановой смолы, является достижение эффективной виброизоляции и уменьшение шумов. При достижении ожидаемых позитивных результатов по показателям шума и вибраций, указанная конструкция будет применена на перспективных линиях метрополитена, что сделает еще более комфортной перевозку пассажиров.

Станционные комплексы сооружались открытым способом. Для гидроизоляции железобетонных и бетонных конструкций этих станций применялись материалы из новой модифицированной латексом битумной эмульсии.