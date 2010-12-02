ЮЗЖД обновила фирменный поезд Киев-Симферополь

Парк подвижного состава Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) пополнился 11 пассажирскими вагонами, которые уже включены в состав фирменного поезда № 12/11 сообщением Киев—Симферополь.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 6 вагонов купейного типа и 5 вагонов спального типа СВ произведены Крюковским вагоностроительным заводом.

Внутренняя отделка вагонов выполнена в современном стиле, вагоны оснащены вакуумными туалетами и мощной системой кондиционирования, информационными табло, охранной сигнализацией от постороннего вмешательства в купе пассажира, системой вызова проводника в купе пассажира. Для улучшенного обслуживания пассажиров купе проводников оборудованы бытовой техникой, холодильником и СВЧ-печью.

Согласно условиям договора с Крюковским вагоностроительным заводом, парк подвижного состава ЮЗЖД до конца текущего года пополнится еще 10 новыми пассажирскими вагонами купейного типа.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.