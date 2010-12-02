Доходы от широкополосного доступа в Интернет выросли на 35% - до 820 млн.грн.

Объем доходов от широкополосного доступа (ШД) в Интернет в Украине в 3-м квартале 2010 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 35% и составил почти 820 миллионов гривен.

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, в Украине на 30 сентября 2010 года общее количество абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило около 3,35 миллиона, из которых 2,87 миллиона – домашние пользователи.

На 30 сентября 2010 года уровень проникновения ШД в Украине достиг 16,3% от общей численности домохозяйств.

Среди компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернет, по числу абонентов лидирует "Укртелеком", у которого на конец 3-го квартала насчитывалось почти 1,05 млн. абонентов.

У компании ВОЛЯ на конец отчетного периода число абонентов составило более 420 тыс.

Третью позицию в рейтинге крупнейших провайдеров широкополосного доступа занимает объединенный «Киевстар» (украинская бизнес-единица VimpelCom Ltd. (включая компании УРС и Голден Телеком) – более 226 тыс. абонентов.

Более 100 абонентов имеют телекоммуникационная группа Vega (122 тыс. абонентов) и "Триолан" (120 тыс.).

В первую десятку также вошли компании ТЕНЕТ (63,2 тыс. абонентов), FREENET (52,3 тыс.), Airbites (51 тыс.), "Датагруп" (43,8 тыс.), IPNet (36,2 тыс.), "Фрегат" (35,1 тыс.).