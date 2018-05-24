ЮЗЖД обновила фирменный поезд Киев-Симферополь

Парк подвижного состава Юго-Западной железной дороги пополнился 11 пассажирскими вагонами производства Крюковского вагоностроительного завода. 6 вагонов купейного типа и 5 вагонов спального типа СВ уже включены в фирменный поезд № 12/11 сообщением Киев-Симферополь.

Вагоны оснащены вакуумными туалетами и системой кондиционирования, информационным табло, охранной сигнализацией от постороннего вмешательства в купе пассажира, системой вызова проводника в купе пассажира.

В каждом купе есть розетка для ноутбука или подзарядки мобильного телефона.

Нерабочие тамбуры вагонов оборудованы дополнительной вентиляцией. Для улучшенного обслуживания купе проводников оборудованы бытовой техникой - холодильником и СВЧ-печью. Согласно условиям договора с Крюковским вагоностроительным заводом, парк подвижного состава ЮЗЖД до конца текущего года пополнится еще 10 новыми пассажирскими вагонами купейного типа.

Еще одна приятная новость - замгендиректора «Укрзализныци» Леонид Лобойко сегодня сообщил, что в новом зимнем расписании скорость поезда Киев-Симферополь увеличится, время в пути сократится на 2 часа. Достичь такого результата удалось за счет модернизации инфраструктуры.

(УНИАН)