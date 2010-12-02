Сбежавший бык парализовал работу "Шереметьево"

Московский международный аэропорт "Шереметьево" в четверг вечером на некоторое время приостанавливал работу после того, как при разгрузке одного из самолетов сбежал молодой бык, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

"При разгрузке борта авиакомпании AirBridge Cargo сбежал молодой бычок. Обслуживающий персонал ловил его в пределах летного поля около получаса", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости уточнили, что в 18.38 мск бык выскочил из вольера и убежал, а аэропорт был вынужден на 20 минут приостановить прием-выпуск воздушных судов, в частности, пять бортов были отправлены на посадку в "Домодедово".

"Отловом быка занимались аэродромные службы и службы безопасности "Шереметьево", в итоге животное выловили и доставили обратно в вольер.

По факту инцидента назначено расследование", - добавил представитель пресс-службы. "Шереметьево" постепенно возвращается к работе в обычном режиме, сказал он.