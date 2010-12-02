В Японии на треть сократились продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей (кроме малолитражных) в Японии снизились в ноябре на 30,7% по сравнению с ноябрем 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию автодилеров Японии (JADA).

Всего в ноябре было продано 203 тысячи автомобилей, без учета малолитражных. Продажи малолитражек упали на 15,9% и составили 120 тысяч. Продажи автомобилей Honda упали на 37,6%, было продано 32 тысячи машин, Toyota - на 34,3% до уровня 96 тысяч автомобилей, Nissan - на 21,3%, продажи составили 31 тысячу автомобилей.

Падение продаж наблюдается уже третий месяц подряд после того, как в начале сентябре перестали действовать компенсации при покупке экологически чистого и энергосберегающего автомобиля. При этом темпы падения продаж продолжают расти. Если по итогам за сентябрь сокращение составило 4,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, то в октябре - уже 26,7%.

Компенсации и налоговые послабления при покупке экологичного автомобиля были введены в прошлом году правительством Таро Асо как антикризисная мера. Эффект от мер превысил все ожидания.

По мнению экспертов, в ближайшее время признаков улучшения ситуации нет. Во многом это объясняется еще и тем, что за время действия мер многие покупатели приобрели автомобиль впрок, исчерпав таким образом будущий спрос.