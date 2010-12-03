Эксперты прогнозируют увеличение турпотока на новогодние праздники на 15%

Туристическая отрасль возвращается к показателям докризисного периода, украинцы активно возобновляют свои поездки за рубеж и по Украине, в том числе на Новый год и Рождество, поэтому прогноз по росту внутреннего и выездного туризма на новогодние праздники составляет около 15%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в туркомпании ООО «Агентство Пан Укрейн».

«Бронирование новогодних туров началось еще в августе. И уже сейчас, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель выше на 10-12%. Судя по этим данным, мы прогнозируем, что увеличение турпотока по внутреннему и выездному туризму в период новогодних праздников составит около 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в туркомпании.

В частности, в «Пан Укрейн» отмечают активность бронировок на Новый год по направлениям: Карпаты, ОАЭ, Таиланд, Австрия, Улудаг (Турция), Финляндия, Франция, Мальдивы, Чехия, Италия. Эти направления и будут наиболее популярными.

«Активность по сравнению с прошлым годом растет, многие направления закрыты по продажам. На Австрии у нас совсем немножко мест осталось, Финляндия фактически закрыта, хотя в прошлом году Финляндия «грузилась» очень тяжело, Словакия почти закрыта, Буковель», - сообщила УНИАН руководитель отдела продвижения и развития агентской сети Людмила ЕРМОЛАЕВА. По ее словам, цены на горнолыжные курорты почти не изменились с прошлого сезона, если и был рост, то на уровне 2-3%. Цены на туры в экзотические страны не выросли. «Очень большой популярностью пользуется экзотика, потому что цены по экзотике остались на уровне прошлого года, ведь когда начался кризис, многие авиакомпании снизили тарифы, к примеру на Шри-Ланку, и они до сих пор не повышались», - отметила она. По словам Л.ЕРМОЛАЕВОЙ, по компании «Пан Укрейн» рост турпотока прогнозируется от 10 до 30% на Новый год на разные направления. В частности, горнолыжные направления — на 10-15%, все остальное — 20-30%.

Как напомнила она, прошлой зимой по сравнению с предыдущим сезоном спад турпотоков составил в среднем около 15%.