ЮЗЖД с 6 декабря вводит дополнительные остановки электропоездов

С 6 декабря 2010 г. Юго-Западная железная дорога для улучшения обслуживания пассажиров устанавливает одноминутные остановки электропоездов повышенного комфорта по маршрутам №863 Киев - Коростень и №864 Коростень — Святошин. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, согласно расписанию, электропоезда будут останавливаться на следующих станциях и платформах: поезд №863 Киев — Коростень на ст. Буча 20.22/23, ст. Бородянка 20.48/49 и ост.пл. Щебзавод 21.30/31; поезд №864 Коростень — Святошин на ост.пл. Щебзавод 6.34/35, ст. Бородянка 7.14/15, ст. Буча 7.42/43.