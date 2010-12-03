Предправления Киевского речного порта назначен Сергей Вус

Наблюдательный совет ОАО «Киевский речной порт» назначил председателем правления общества Сергея ВУСА. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, он назначен на должность сроком на 3 года.

Отмечается также, что Константин ЛЕВЧЕНКО, 17 ноября т.г. назначенный председателем правления порта, решением НС уволен.

До назначения С.ВУС занимал должность начальника государственного департамента - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Справка УНИАН. Киевский речной порт является одним из крупнейших портов Днепровского бассейна. Предприятие имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами, располагает собственным грузовым флотом, к которому относятся грузовой самоходный флот, буксирный флот, служебно-вспомогательный флот, а также несамоходный флот для выполнения различных видов работ и обслуживания крупных грузопотоков по р. Днепр.

2009 год ОАО «Киевский речной порт» закончило с убытком 25,7 млн. грн.