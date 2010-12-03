ВОЛЯ предложила сервера улучшенной конфигурации

Дата-центр ВОЛЯ запустил восьмую акцию из серии «Limited Edition», по условиям которой абонентам предлагаются на отдельных тарифных планах сервера улучшенной конфигурации с более мощным процессором. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в рамках последней акции сервера улучшенной конфигурации предлагаются в тарифах «Бизнес» и «Профи». В частности, на тарифном плане «Бизнес» без изменения месячной абонплаты (599 грн./мес) предлагаются сервера с процессором - Intel Pentium Dual-Core E2160 и AMD Opteron Dual Core 1212 вместо стандартного сервера на базе Intel Atom; на тарифном плане «Профи» также без изменения абонплаты (899 грн./мес) предлагается сервер на базе Intel Xeon Quad-Core вместо стандартного сервера на базе Intel Pentium.

Акция действует до исчерпания партии акционных серверов.

Как отметил Андрей Кильколых, руководитель Дата-центра ВОЛЯ, традиционная, восьмая по счету акция Limited Edition, как и прежде позволит существующим абонентам дата-центра обновить парк предоставляемого оборудования без перехода на более дорогостоящие тарифы.

«Новые же абоненты получат преимущество в аппаратной части тарифного плана без дополнительных расходов из своего бюджета», - сказал он.

При этом, абсолютно все новые абоненты Дата-центра ВОЛЯ имеют возможность протестировать услуги хостинга серверов на протяжении семи дней и принять решения об использовании услуги в будущем по истечению тестового периода.

Тарифный план «Бизнес» включает: неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; 4 IP-адреса; 60 ГБ входящего зарубежного трафика; 60 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Тарифный план «Профи» включает: неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; два Ethernet-подключения по 100 Мбит/с; 4 IP-адреса; 160 ГБ входящего зарубежного трафика; 160 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.