UA-IX получила блок адресов IPv6

«Украинская сеть обмена трафиком» (UA-IX) IX получила блок адресов IPv6 и готова к переходу на данный интернет-протокол. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), чьим дочерним предприятием является UA-IX.

Согласно сообщению, администратор «Украинской сети обмена трафиком» (UA-IX) Сергей Полищук инициировал внесение изменений в правила RIPE-451 в рамках мероприятия RIPE 61 Meeting, которое состоялось в ноябре 2010 года в Риме (Италия).

RIPE-451 – документ, регламентирующий процедуру выделения IPv6 адресов для всех Европейских точек обмена трафиком. До внесения данной поправки существовала возможность отказа в предоставлении IPv6 адресов любой из точек обмена трафиком.

Благодаря активной позиции UA-IX руководство RIPE NCC приняло решение немедленно изменить текст действующих правил RIPE-451 в соответствии с предложением о поправке «2010-07 Ambiguity Clean-up on IPv6 Address Space Policy for IXPs».

По данным С.Полищука, на протяжении двух лет RIPE блокировал возможность получения IPv6 для UA-IX и некоторых других точек обмена трафиком в Европе.

«Теперь проблема решена не только для Украины, но и для всей Европы», - сказал он.

По итогам встречи UA-IX получила блок специальных адресов IPv6 2001:7F8:5D::/48. Таким образом, ДП «Украинская сеть обмена трафикам» готова к переходу на Интернет-протокол IPv6. Напомним, что в апреле 2011 года UA-IX планирует завершить эксперимент по обмену IPv6 трафиком (эксперимент был начал 1 апреля 2009 г.) и перейти к промышленной эксплуатации.

Справка УНИАН. IPv6 – новый IP-протокол, в котором определен формат IP-адреса. Сегодня в Интернете в основном используется протокол IPv4, созданный в 70-е годы прошлого столетия. Каждый IP-адрес в нем состоит из 32 бит, и позволяет получить более четырех миллиардов уникальных IP-адресов. В настоящее время этого количества адресов недостаточно – число устройств, способных подключаться к Интернету, многократно возросло. Эксперты рассчитали, что при нынешних темпах развития Интернета возможностей системы IPv4 хватит на несколько лет.

В IPv6 длина IP-адреса расширена до 128 бит, поэтому число доступных идентификаторов увеличивается практически до бесконечности, и применение этой технологии позволяет снабдить каждое устройство, имеющее доступ в Интернет, уникальным IP-адресом. Еще одна важная особенность IPv6 заключается в том, что в нем реализована возможность шифрования данных и поддерживается сервис качества обслуживания, особенно необходимый для мультимедийных трансляций.