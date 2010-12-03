Винницкое ТТУ получит дополнительно 10 цюрихских трамваев

Винницкое Трамвайно-троллейбусное управление в течение полугода получит дополнительно 10 цюрихских трамваев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, 2 декабря, во время визита представителей Швейцарского бюро сотрудничества в Украине, была достигнута договоренность о продлении еще на полгода действия Меморандума о сотрудничестве, которым предусмотрено пополнение Винницкого ТТУ 10 цюрихскими трамваями дополнительно.

Началом сотрудничества и налаживания тесных партнерских взаимоотношений между Винницей и Швейцарией стал проект «Цюрихские трамваи для Винницы», в 2006 году между городским коммунальным предприятием «Винницкое трамвайно-троллейбусное управление», Винницким городским советом и правительствами Швейцарии и Украины был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве . Согласно этому документу Винница бесплатно получила 105 цюрихских трамваев, что позволило полностью модернизировать трамвайный парк областного центра.