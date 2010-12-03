Евросоюз начнет переговоры об обмене данными авиапассажиров

Совет министров по вопросам юстиции и внутренней политики ЕС одобрил мандат на переговоры об обмене данными авиапассажиров с Австралией, Канадой и США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 2 декабря на заседании Совета.

Главной целью соглашений является предупреждение и борьба с терроризмом и другими серьезными трансграничными преступлениями.

При этом, министры подчеркнули, что обмен данными должен быть защищен в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Мандат на переговоры был поддержан всеми странами-членами ЕС, кроме Германии, которая воздержалась.

Данные авиапассажиров – информация, добровольно предоставляемая пассажирами и собираемая авиакомпаниями при проведении регистрации. Она включает в себя даты и маршрут перелетов, адреса и номера телефонов, номера кредитных карт, название туристического агентства, номер места в самолете, а также информацию о багаже.

В мае 2010 года Европарламент решил отложить голосование по запросу дать согласие на существующие к тому времени соглашения об обмене данными с США и Австралией, применявшиеся на предварительной основе. Парламент посчитал, что в договорах были недостаточно защищены персональные данные.