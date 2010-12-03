«Укрзализныця» улучшает сервис для людей с ограниченными возможностями

«Укрзализныця» продолжает работу по улучшению сервиса для людей с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при выполнении проектных, строительных и ремонтных работ на железнодорожных объектах общественного назначения учитываются требования строительных норм и стандартов относительно потребностей беспрепятственного доступа к таким объектам людей с особыми потребностями.

В частности, обустраиваются пандусы, площадки для переезда через железнодорожные пути, создаются условия для беспорогового доступа к вокзалам, перроны и платформы оборудуются специальными контрастными ограничительными полосами.

В частности, в течение 10 месяцев 2010 года на Львовском железнодорожном вокзале продлены поручни всех лестниц выхода из тоннелей на перроны, продолжаются работы по размещению рельефного изображения нумерации соответствующего перрона на высоте 150 см для ориентации людей с заболеваниями органа зрения. На железнодорожном вокзале в Ужгороде установлено 6 звукосигнальных устройств для инвалидов по зрению, а в Черновцах оборудована отдельная касса для инвалидов, нанесены на пол вокзала специальные контрастные обозначения с целью создания безопасных условий для движения людей с недостатками зрения, разработана схема движения для людей с ограниченными физическими возможностями, в зале ожидания оборудован уголок для инвалидов.

На железнодорожном вокзале в Херсоне нанесено 12 тормозных полосок на пандусы, в зале ожидания для инвалидов вокзала Харькова установлена тактильная карта-схема, 16 звуковых сигналов (маячков) при выходе из южного и северного тоннелей на платформы и на цокольном этаже. В помещениях вокзала г. Сумы установлены 4 направляющие поручни вдоль лестницы, 5 звуковых сигналов (маячков) над входной дверью, нанесено 5 рельефных полос яркого цвета на первой и последней ступеньках центрального входа здания вокзала.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах Днепропетровск, Запорожье-1, Симферополь, Севастополь, Джанкой, на станциях Саки и Евпатория разработаны схемы передвижения лиц с ограниченными возможностями.

Всего в течение 2010 года обустроено пандусами 24 пассажирские платформы и помещения для пребывания пассажиров на 11 вокзалах и станционных зданиях. В частности, при осуществлении модернизации на участке Симферополь - Севастополь отремонтированы все платформы с обустройством склонов для возможности заезда лиц с ограниченными возможностями и создана возможность переезда с платформы на платформу.

Как отмечается в сообщении, специалисты железных дорог ежеквартально проводят обследование вокзалов, станций, пассажирских платформ по состоянию беспрепятственного доступа к ним, принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

На вокзалах созданы и постоянно функционируют группы помощи лицам с особыми потребностями. Информация о функционировании групп доводится до пассажиров по громкоговорящей связи и визуально на стендах и табло. Персонал, обслуживающий лиц с ограниченными физическими возможностями, постоянно проходит обучение.

Для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями на железных дорогах Украины курсирует девятнадцать специализированных вагонов: два на Южной, по три на Донецкой, Одесской, Юго-Западной и Львовской, пять на Приднепровской.

***Вагоны для людей с особыми потребностями включаются в состав поездов при наличии заявки. Заказать такой вагон можно на любом вокзале железной дороги. Стоимость билета в специальном купе такая же, как и в обычном купейном вагоне не фирменного поезда.

В кассах вокзалов и станций лица с ограниченными физическими возможностями обслуживаются вне очереди. Кассы оснащены кнопкой вызова билетных кассиров, установленной удобной для лиц на инвалидных колясках высоте. Подобные кнопки есть также и у медпунктов.