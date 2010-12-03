Украина и Сирия подписали ряд двусторонних документов

В Киеве в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Сирии Башара АЛЬ-АСАДА состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно сообщению, была подписана Консульская конвенция между правительствами Украины и Сирийской Арабской Республики, которая будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних консульских отношений между нашими странами, эффективной защите прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Украинским национальным информационным агентством «Укринформ» и Сирийским арабским информационным агентством «САНА». Соглашение предусматривает создание благоприятных правовых условий для осуществления обмена новостями и информационными сообщениями между информагентствами «Укринформ» и «САНА».

Подписано Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ Сирии о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Это Соглашение предусматривает создание правовых условий для сотрудничества в сфере предотвращения ввоза и распространения регулируемых вредных организмов. Документ определяет механизм преодоления и решения противоречий в карантинной сфере и будет содействовать развитию хозяйственных и торговых связей между Украиной и Сирией.

Также подписан Протокол о намерениях между ГП "Ильичевский морской торговый порт" и морским торговым портом г. Тартус. Документ будет содействовать развитию деловых отношений между портами, в частности, увеличению товарооборота, упрощению формальностей, необходимых для выполнения паромных перевозок, обмена опытом по развитию портовой инфраструктуры двух стран.

Кроме того, подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством Украины по инвестициям и развитию и Сирийским инвестиционным агентством. Меморандум призван содействовать развитию украинского инвестиционного сотрудничества, принятию сторонами мер презентационного и информационного характера с целью поощрения инвестиционной деятельности сторон в Украине и Сирии.

Сегодня также подписана Исполнительная программа к Протоколу о научно-техническом сотрудничестве в сфере геологии и минеральных ресурсов между Министерством охраны окружающей природной среды Украины и Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии. Программа предусматривает практические шаги по развитию украинско-сирийского сотрудничества в сфере геологии и минеральных ресурсов.