Кабмин утвердил финплан «Укрпочты» на 2011 год

Кабинет Министров Украины своим распоряжением утвердил финансовый план Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» на 2011 год.

Соответствующее распоряжение Кабмина №2181-р от 1 декабря 2010 года опубликовано на правительственном портале.

При этом сам финплан «Укрпочты» на 2011 год не обнародован.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2010 года чистая прибыль «Укрпочты» выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% и составила 19,9 млн. грн.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» – национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более 1 млрд. экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.