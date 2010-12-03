Еще три иностранные авиакомпании перешли в новый терминал «F» аэропорта «Борисполь»

С начала декабря 2010 года с нового терминала «F» международного аэропорта «Борисполь» начали совершать рейсы еще три авиакомпании: Alitalіa, Air France и KLM.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в ближайшее время ожидается переход еще ряда авиаперевозчиков.

Напомним, с терминала «F» аэропорта «Борисполь» с 31 октября этого года уже осуществляют рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины», «Украинские средиземноморские авиалинии», Utair, Wizz Air, Finnair, Jamahiriya Libyan Arab Airlines, Royal Jordanian, Armavia, «Аэрофлот Дон» и «РусЛайн».

Справка УНИАН. С 31 октября 2010 года из нового терминала «F» аэропорта «Борисполь» начали осуществляться международные регулярные, чартерные и лоу-кост-рейсы национальных и зарубежных перевозчиков. Площадь нового терминала «F» составляет 20 тыс. 685,6 кв. м. Пропускная способность – 900 пассажиров в час на вылет и столько же – на прилет; в пиковый период существует возможность обслуживания до 1500 пасс./ч (на вылет). Строительные работы по возведению терминала продолжались один год. Финансирование объекта осуществлялось полностью за средства ГП МА «Борисполь».



