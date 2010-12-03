Кабмин утвердил соглашение о развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории СНГ

Кабинет министров Украины утвердил Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято 1 декабря во время заседания правительства.

В сообщении напоминается, что Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц СНГ было подписано главами правительств стран СНГ 20 ноября 2009 года в Ялте. Таким образом, решением правительства обеспечено выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в действие соглашения.

Реализация соглашения обеспечит создание межгосударственно-правового механизма для реализации политики по обеспечению эффективной эксплуатации и развития участков международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц СНГ. Это также позволит обеспечить оптимальные транспортно-экономические условия функционирования международных транспортных коридоров, привлечь дополнительные транзитные потоки.